The Delaware Tech Terry Campus chapter of Phi Theta Kappa, Alpha Beta Kappa, held a March 4 induction ceremony for 78 students.

Phi Theta Kappa is an international honor society for men and women who attend two-year colleges.

The following students, listed alphabetically, were inducted into Phi Theta Kappa: Adedayo Adegbola, Sarah Alsop, Deirdre Askins, William Bailey, Kasie Bell, Leslie Bird, Olivia Blair, Cassidy Booms, Kaely Brackett, Clifton Brittingham, Abigail Brown, Sarah Cacoilo, Carletta Cannon, Teresa Cariello, Jake Carpenter, Naquan Carter, Cameron Catalino, Brittni Clemsen, Matthew Cole, DeVaughn Collins, Molly Dalik, Lucas David, Richard Deleon-Romero, Dal’Asha Drummond, Ashley Duffy, Richard Dye, Eric Ebaugh, Taylor Errickson, Destiny Farraday, Shirley Fausey, Glenn Featherman, Benjamin Flynn, Giana Garronbone, Dominique Hall, Carol-Ann Harding, Nelufer Hazizi, Brittany Horton, Christopher Huskey, Alan Jarmon, Hannah Jiminez, Brandon Joiner, Carole Jolly, Tiffany Jordan, Renee Armelle Nance Kadjo Mami, Ann Kauffman, Gary Lewis, Allaina Lippolt, Angela Lopez, Chloe Mabus, Becca Macdonald, Lizbethd Mendoza, Stacy Mitchell, Kayla Moore, Charity Muiruri, Payton Mullen, Sheila Ngwi Epse Feugueng, Kirk Nichols, Jack Ombongi, Kristi O’Neal, Francis Pollock, Noah Rau, Joshua Rose, Elizabeth Roy, Ashley Ruffin, Kaitlyn Seal, Elsa Smith, Victoria Sorenson, Luana Spalluto, Willard Stephens, Charles Twitchell, Vanessa Vecore, Gabriel Vorous, Asher Waid, Amanda Walls, Terence Wilson, Tiffany Wilson, Brittney Wyatt and Kezban Yilmaz.