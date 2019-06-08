Polytech High School added 263 names to its list of graduates Friday night.
Here's a list of the Class of 2019:
Cynthia Maria Acevedo
Megan Gene Anderson
Misty Marie Anderson
Brianna Nicole Arthur
Amber Nicole Atkinson
Yasmine Awayes-Valedictorian
Rose Marie Badner
Dylan Michael Bailey
Samson Edward Bailor
Brian Patrick Baker-McEvilly
Yah'hymbey Baruti Ali-Bey
Lacy Jean Bayley
Tamia Yasmine Baynard
Meadow Lynn Behringer
Gabrielle Marie Beish
Nicolette Evelyne Bell
Robert Allen Bell Jr.
Ashley Lynn Blaeuer
Rashaan Tariq Blue
Naomi Kathleen Branch
Tyrik James Bratcher
Talasia Maria Brickhouse
Janayziah Jailynn Brookens
Jamiah Maylea Brooks
Collin Lee Brower
Ashlyn Nicole Brown
Ziar Zhymere Brown
Brent David Buckson
Kaite Alyson Burawski
Courtney Rose Burke
Noah Thomas Burns
Daisha Shanice Bush
Muhammad Hussein Butt
Lena Maria Caro Esposito
Alondra Carrillo-Haro
Gere Nitron Carroll
Taylor Michelle Cartanza
Kyle Christopher Cazzell
Matthew Robert Chadwick
Benjamin Dale Chapman
Mariam Zafar Chaudhry
Briaja Anyaé Clark
Zaire Xzavia Davine Clark
Samiya Auviance Clements
Ethan Andrew Clifford
Owen David Clough
Halle Dawn Cobb
Britney Taylor Coffey
Ashley Hunter Cole
Emory Robert Anthony Coleman
Spencer Andrew Coleman
Taylor Jenée Collins
Andrew Rigor Cometa
Laura Lin Comollo
Jillian Karis Linnea Connaghan
Jason Eric Connelly
Bronson Matthew Conner
Katelyn Nicole Connors
Suella Helima Cooke
Anna Noel Coppage
Andrew Forrest Cordrey
Shalara Donyel Cottman
Skylar Rease Craig
Bradley Michael Crego
Aidan Marshall Crompton
Lillian Nicole Crone
Kelsey Mariah Damon
Lady Diana Davila
Aiden Bittner Davis
Connor Scott Davis
Danielle Patrice Davis
Gracie Lynn Davis
Adam James Decker
Thomas Anthony Del Vecchio
Victoria Leigh Delgadillo
Lexus Jade Deneumoustier
Samuel Hermon Dewar Jr.
Hayley Elizabeth DiCarlantonio
Jordan Zane Dougherty
Ashish Marcus D'Souza
Lauren Rae Dudai
Hailey Rae Eacho
Tanner Joseph Elliott
Lauren Paige Ellwanger
Mackenzie Paige Estrada
Todd Andrew Fairhurst II
Taylor Marie Feldman
Cameron Ali Frazier
Kyle Joseph Fuchs
Colby William Gardner
Leah Grace Gaynor
Jacob Michael Gigliotti
Andray Lee Gilbert
Mary Jaeda Gilbert
Adrianna Davida Gonzalez
Ronald Kevin Graham III
Danielle Reneé Gray
Kayla Denise Green
Jacob Daniel Grobelny
Dylan Toby Gros
Marisa Taylor Handley
Abby Elizabeth Haney
Dayuna Monea Harmon
Evan Grant Harris
Takiya Marie Harris
Tatiyana Marie Harris
Destini Dai-Vyona Harrison
Zachary David Harvey
Madison Ann Hazen
Diamond Elexis Hendricks
Blake Christopher Hermance
Joseph Nathaniel Herriman
Logan Anthony Nathan Hewett
Donell Le'Keith Hooker Jr.
Lakylia Lanae Howard
Michael Adam Hundertpfund
Grayson Christopher Isaacs
Savanna Armei Jack
Kayli Lin Jenkins
Morgan Elizabeth Johnson
Kyle Thomas Johnson-Williams
Ashley Marie Jones
Justin Michael Jones
Kamdyn Alexis Jones
Karleigh Annette Jones
Nawasiah LaKoya Alazé Jones
T'iJah Divine Jones
Montrell Lerron Jones II
Aidan Daniel Kaltenbaugh
Daniel Christopher Kaminski
Trent Earl Kelly
Katlyn Ann Kerwin
Celeste Christina King
Colby George Klecan
Kaleb Jared Kmiec
Carly Marie Knight
Hannah Grace Kocher
Zachary Michael Konnick
Camille Ann Kosikowski
Payton Christopher Lahman
Mya Chanelle Langhorn
Bruce Anthony Lanoue
Kaliyah Ann Ceffie Leake
Samantha Susan Levering
Angela Faye Lister
Christopher Ryan Lloyd
Destiny Marie Loper
Erika Louis
Taylor Lee Lunsford
John Michael Mader
Janelle Carrington Magee
James Stephen Markoya
Trinity Veda Marler
Jamil Antonio Martin
Kylie Danielle Mattson
Zachary Nathan Mattson
Jacob Ian Maxton
Wesley Scott McClain
Haley Marie McCullum
Caitlin Lee McCutchan
MacKenzie Niicole McGee
Timiah Alazae McGhee
Paxton Lee McGinnity
Austin Levin McLamb
Jason Timothy Mello
Alexander Mena
Paul Jacob Mitchell
Dani Nicole Moore
Xiomara Krystal Moore
Damon Allen Moore-Lankford
Dylan Joseph Moran
Dakota Alexis Morris
Jonathan Luke Morrow
Jairus Joel Mullen
Brylee Marie Mummert
Nicholas Scott Murphy
Savannah Lee Mylott
Lorene Josephine Naylor
Benjamin Jack Newlin
Lathan Deshawn Notice
Duane Tyreke Obey
Brandin Chukwuemeka Obidike
Xavier Michael Ortiz
Destinee Lewis Osei-Afriyie
Alexis Khani Owens
Tiara Janae Parker
Kush Hetal Patel
Samuel Darius Patterson
Madison Bailey Peers
Desirea Nichole Penix
Miguel Angel Perez Jr.
Shawn Henry Poore Jr.
James-Michael Hunter Porter
Sarah Elizabeth Price
Jaylah Renae Prince
Juliebeth Propst
Joel Christopher Ramina
Juan Alfredo Rangel
Chase Michael Rebuck
Richard Theodore Reed
Holly Katherine Rembold
Anai Reyna
Sydney Grace Reynolds
Nasjea Michele Richardson
Talley Ann Ridgeway
Jessica Lynn Rigby
Heaven Trinity Ripoll
Christian William Rispoli
Savannah Nicole Roberts
Hunter Rai Robinson
Jasmine Makayla Rodriguez
Jazlee Melissa Rojas
Avery Kathleen Rowles
Arielle Nicole Rust-Foskey
Kayla Angelina Santana
Paula Marie ScottJones
Brianna Kaitlyn Scythes
Madison Rileigh Semans
Duwayne Allen Shaffer Jr.
Neki Cheyenne Simon
Aubrey Rose Simpson
Lindsey Nadine Sipple
Benjamin George Sites
Ryan Charles Siverson
Michelle Antonia Slaughter
Ivan Silvester Smith Jr.
Robert Christian Snell
Cassidy Marvel Staats
Randall Jacob Stafford
Brianna Schafer Stevenson
Cameron Brady Stone
Justin Riley Stout
Brandon Raul Talavera
Delainey Grace Taraila
Vincent Paul Tascione
Austin Tré Tegano
Nicholas William Thompson
Azjhaé Alisa Tilghman
Jazmine Jaymika Tolson
Shanayde Ashanti Trotman
Courtney Erin Turner
Lauren Veronica Tyrell
Micheal Joseph John Uertz-Sweeney
Kyle Matthew Venarchick
Jack David Walker
Alexis Diana Waller
Eric James Walls
Ryan Matthew Walters
Zachary Thomas Weeks
Keshon Darnell Weems
Matthew Jackson Weis-Salutatorian
Tyjh Idae Weldon
Jonathan James West Jr.
Jonathan Daniel Whealton
Jasmine Whitmore
Andrew Joseph Wilson
Viktoria Izabelle Winfield
Madelyn Delaney Witte
Angelina Nicole Woolwine
Josephine Mary Wright
Shawn Michael Wright
Kiara Acosta Zamarripa
Nikolas Anthony Zawodny